Blessurenieuws Ajax: Heitinga houdt weinig opties over op het middenveld

Vrijdag, 21 april 2023 om 14:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:53

Kian Fitz-Jim komt dit seizoen niet meer in actie voor Ajax, zo melden de Amsterdammers via de eigen clubkanalen. De negentienjarige middenvelder heeft een enkelblessure opgelopen en ligt hierdoor minimaal drie maanden uit de roulatie. De blessure van Fitz-Jim is een hard gelag voor trainer John Heitinga, die op het middenveld momenteel weinig smaken heeft om uit te kiezen.

Fitz-Jim liep de blessure aan zijn rechterenkel woensdagmiddag op tijdens een training. Het talent moet begin mei een operatie ondergaan, waardoor Ajax dit seizoen geen beroep meer op hem kan doen. Fitz-Jim moet naar verwachting drie maanden toekijken en mist in dat geval ook een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Voor Heitinga komt de blessure van Fitz-Jim op een uiterst ongelegen moment. Edson Álvarez is aanstaande zondag voor de topper tegen PSV geschorst, terwijl de trainer een week later tegen de Eindhovenaren in de finale van de TOTO KNVB Beker vanwege een schorsing geen beroep kan doen op Kenneth Taylor. Door de blessure van Mohammed Kudus fungeert Steven Berghuis momenteel bovendien als rechtsbuiten.

Fitz-Jim kwam dit seizoen tot vier duels in de hoofdmacht van Ajax. Hij mocht twee keer kort invallen in competitieverband, uit bij SC Cambuur en NEC. Tijdens de gewonnen bekerduels met FC Den Bosch (0-2) en De Graafschap (0-3) begon hij wél vanaf de aftrap. Bij Jong Ajax was Fitz-Jim dit seizoen opnieuw een vaste waarde. Hij kwam in dertig Keuken Kampioen Divisie-duels tot drie goals en zes assists. Begin dit kalenderjaar werd hij nog verkozen tot Beste Talent van de tweede periode.

Tegenover de NOS liet Fitz-Jim zich vorige week vrijdag nog uit over het gebrek aan speelminuten in Ajax 1. "Ik denk dat je als mens nooit echt tevreden bent met wat je hebt en dat je altijd meer wilt. Op dat punt zit ik nu. Ik heb mijn debuut gemaakt en ik wil meer.” Fitz-Jim wacht bijvoorbeeld nog op zijn eerste minuten in de eigen Johan Cruijff ArenA. Trainer John Heitinga koos er onlangs thuis tegen Fortuna Sittard (4-0) voor om de debutanten Silvano Vos en Mika Godts in de slotfase in te brengen.