Blessure van Salah erger dan verwacht: eindfase Afrika Cup race tegen de klok

De hamstringblessure die Mohamed Salah vorige week opliep in het duel tussen Egypte en Ghana (2-2) is ‘erger dan verwacht’, zo maakt zijn zaakwaarnemer Ramy Abbas bekend. De 31-jarige ster van Liverpool ligt er drie tot vier weken uit en daardoor is het hoogst onzeker of hij überhaupt nog in actie komt op de Afrika Cup.

Salah ging enkele minuten voor rust in het duel met Ghana plots zitten en greep direct naar zijn hamstring. De linkspoot liet zich meteen vervangen, waardoor al snel duidelijk werd dat het om een serieuze blessure ging.

Voor een hamstringblessure staat doorgaans een hersteltijd van drie tot zes weken, maar de Egyptische voetbalbond liet afgelopen weekend via een statement weten dat er werd verwacht dat Salah slechts twee wedstrijden hoefde te missen. Dat is dus niet langer het geval.

“Zijn beste kans om nog deel te nemen aan de huidige Afrika Cup is door intensief te revalideren in Engeland en zich weer bij het nationale team van Egypte te voegen zodra hij fit is”, laat Abbas optekenen. Liverpool liet zondagavond al weten dat Salah na het duel met Kaapverdië van maandagavond terugkeert naar de club om zo snel mogelijk te herstellen.

Salah zal, als zijn revalidatie voorspoedig verloopt, op zijn vroegst op 8 februari weer in actie kunnen komen. De twee halve finales van de Afrika Cup staan op 7 februari gepland, waardoor de finale – die op 11 februari plaatsvindt – zeer waarschijnlijk nog de enige optie is voor Salah, mocht Egypte het tot dat duel schoppen.

De wedstrijd om de derde plaats staat op 10 februari gepland, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Salah in dat duel in actie komt als hij niet honderd procent fit is. Liverpool-manager Jürgen Klopp sprak donderdagavond al zijn zorgen uit over zijn sterspeler. “Het was een shock. Hij voelde meteen dat er wat mis was en bij Mo weten we dat het dan ook echt menens is.”

Egypte staat momenteel tweede met twee punten in Groep B van de Afrika Cup. Kaapverdië is daarin de verrassende koploper en is al geplaatst voor de volgende ronde. Als Egypte maandagavond wint van Kaapverdië is het ook zeker van de knock-outfase van het toernooi.

