Bizarre vrije trap op het vijfde niveau in Engeland gaat viraal op social media

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 15:31

Daniel Batty van York City ging dinsdagavond wel héél ver om de drie punten voor zijn ploeg veilig te stellen. De nummer achttien van de National League, het vijfde niveau in Engeland, stond op bezoek bij Dagenham & Redbridge FC in de 98ste minuut op een 1-2 voorsprong en kreeg een vrije trap toegewezen van scheidsrechter Aaron Farmer.

“Alexa, define time wasting in football at its finest” ??pic.twitter.com/TIFN5Hcm9V — SPORTbible (@sportbible) October 6, 2023

De meeste spelers kiezen er op zo’n moment voor om de bal in de ploeg te houden of de cornervlag op te zoeken, maar Batty gooide het over een andere boeg.

De 25-jarige middenvelder schoot de bal namelijk bewust het stadion uit. Het is niet bekend of de spelersbus van York City of andere auto’s op de parkeerplaats naast het stadion zijn geraakt.

De actie had wel effect: York won het uitduel met 1-2. Het bewuste moment is op sociale media al miljoenen keren bekeken.