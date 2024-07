Bizarre uitspraak van Ronald de Boer over Joey Veerman gaat viral na vroege wissel

Joey Veerman is andermaal door het ijs gezakt op het EK. De middenvelder van het Nederlands elftal is al na een half uur gewisseld tegen Oostenrijk. Op internet gaat een filmpje rond van Ronald de Boer die Veerman een dag voor de wedstrijd vergeleek met Sergio Busquets.

Veerman haalde zijn niveau al niet tegen Polen (1-2 winst), maar tegen Oostenrijk ging het nog veel slechter. Ronald Koeman stond in de eerste helft meermaals woedend langs het veld om aanwijzingen te geven. Na een half uur werd Veerman uit zijn lijden verlost. Xavi Simons kwam erin.

"Zou Veerman langzamer handelen dan Busquets? Ik denk het niet", zo zei Ronald de Boer een dag voor de wedstrijd in de De Oranjekantine van Voetbalprimeur. "Nee, ik denk het echt niet. Busquets is ook langzaam. Veerman heeft ook die visie. Dat heeft hij ook in de Champions League laten zien."

De Boer krijgt de vraag of Veerman het niveau van FC Barcelona aankan. "Ik denk het wel, ja. Je moet ook een beetje geluk hebben. Als hij nu een paar balletjes goed neerlegt dan zijn we weer even helemaal Veerman-gek, je moet soms een beetje geluk hebben."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!