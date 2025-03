Bizar: amateurvoetballer krijgt rood en wordt vervolgens meegenomen door de Groningse politie

De aanwezige toeschouwers bij het amateurduel tussen VV Alteveer en VV Pekelder Boys zullen raar opgekeken hebben toen de politie opeens het veld betrad. Een speler van de thuisploeg werd gearresteerd na een rode kaart, zo weet RTV Noord te melden.

VV Pekelder Boys ging met 0-3 aan de leiding toen de thuisspelende ploeg een rode kaart ontving. Een speler van VV Alteveer kreeg zijn tweede prent na commentaar op de scheidsrechter van dienst.

De speler moest vervolgens plaatsnemen in de dug-out, waar even later drie politieagenten hem tijdens de wedstrijd kwamen arresteren.





De trainer van VV Alteveer, Willie Sagel, tast volledig in het duister. “Hij kreeg zijn tweede gele en toen kwam ineens de politie op het sportpark. Wat er is gebeurd, blijft gissen. Het is zonde dat ineens tijdens het duel gebeurd is.”

Een woordvoerder van de politie gaf nadien meer duidelijkheid over het incident. De 20-jarige man wordt namelijk verdacht van een mishandeling in Onstwedde. Zijn club verloor de wedstrijd met 1-3.