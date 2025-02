Bizarre ontdekking: Ajax krijgt mogelijk al veel eerder dan verwacht de vierde ster op het shirt

Ajax kan mogelijk eerder dan gedacht de vierde ster aan het shirt toevoegen, zo heeft Trouw uitgezocht. De Amsterdamse club heeft momenteel drie sterren op het shirt, maar daar kan door (een gebrek aan) reglementen snel verandering in komen.

Ajax is 36 keer landskampioen geworden. Volgens de regels van de KNVB mogen clubs bij elke tien kampioenschappen een ster toevoegen. Het idee van de sterren is ontstaan in 2007.

“Clubs zijn overigens niet verplicht om met de sterren op het shirt te spelen”, benadrukt KNVB-woordvoerder Daan Schippers. Verder wordt het door de UEFA en de KNVB niet verboden om landstitels van andere elftallen binnen de club mee te nemen in de optelsom.

Het mannenelftal van Ajax is dus 36 keer kampioen geworden, dat van de vrouwen al drie keer. Het is dus goed mogelijk dat Ajax dit seizoen al de vierde ster binnenhaalt. De Amsterdamse club staat zowel in de Eredivisie als in de Azerion Vrouwen Eredivisie bovenaan.

De mannen van FC Twente wonnen de Eredivisie slechts één keer, waar de vrouwen al negen keer de beste van Nederland waren. De club heeft echter besloten om, ondanks de opgetelde tien titels, niet met een ster op het t-shirt te spelen.

Ajax heeft volgens woordvoerder Wesley Montijn nog geen standpunt ingenomen. Wel is de supportersvereniging van de recordkampioen duidelijk. Sprekend directeur Fabian Nagtezaam laat weten dat de supportersvereniging geen optelsom van de landstitels wil.

“Die vierde ster willen wij pas als de mannen voor de veertigste keer kampioen van Nederland zijn geworden”, begint Nagtezaam tegenover Trouw. “De mannen spelen in hun eigen shirts, de vrouwen ook. Zij staan voor hun eigen prestaties. Het wordt wel erg ingewikkeld als je alles op een hoop gaat gooien om alleen op die manier aan een extra ster te komen, wij zijn geen calimeroclub. Historisch gezien is het ook zo opgebouwd, dus waarom zou je dit moeten veranderen?”