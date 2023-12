Bizarre, grappige beelden van Ajax: windvlaag voorkomt een zeker doelpunt

De wind heeft zaterdag vrij spel in Nederland, zo heeft ook Ajax Onder 16 ondervonden. De Amsterdammers delen op X hele merkwaardige beelden van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam Onder 16 (3-1 winst): Eternal Barron lijkt op weg naar een zeker doelpunt, maar de wind blaast de bal weg.

"Bizar moment", schrijft Ajax op X bij de beelden. Barron lobde de bal bij een uitbraak van Ajax O16 keurig over de doelman van Sparta heen, maar een windvlaag voorkwam een doelpunt. Het deerde het Amsterdamse jeugdteam uiteindelijk niet, want de wedstrijd werd met 3-1 gewonnen.

Eternal Barron almost scored for our U16’s, but the wind blew the ball away just before it went in. Bizarre moment! ?? #AjaxU16 #AjaxYouth pic.twitter.com/HaZPOFflxZ