Bizarre fout: wat deed Dumfries vlak voor het doelpunt van Turkije tegen Nederland?

Het Nederlands elftal is zaterdagavond verrassend op achterstand gekomen tegen Turkije. Oranje werd in de 35ste minuut in de lucht geklopt door Samet Akaydin, die raak kopte uit een voorzet van Arda Güler. Er ging een bizarre fout van Denzel Dumfries aan vooraf.

Het doelpunt van Turkije viel uit een hoekschop die door Dumfries absoluut voorkomen had kunnen en moeten worden. De rechtsback van het Nederlands elftal zag hoe Nathan Aké met een sliding duidelijk een pass van Kaan Ayhan afstopte.

Dumfries kreeg de bal vervolgens naar zich toe en had de kans om die weg te schieten, maar koos er bewust voor om die te laten lopen. Scheidsrechter Clément Turpin gaf vervolgens tot verbazing van Dumfries een hoekschop aan de Turken, hoewel voor iedereen in het stadion duidelijk moet zijn geweest dat het een corner was.

De hoekschop werd aanvankelijk afgeslagen door Nederland, maar vervolgens opnieuw ingebracht door Güler. Oranje-keeper Bart Verbruggen twijfelde om uit te komen en zag de bal worden binnengekopt door Akaydin. Dumfries bleek daarbij tot overmaat van ramp de enige speler van Nederland die buitenspel ophief.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!