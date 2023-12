Bizarre botsing bij Liverpool tussen Klopp en speler: ‘Vreselijk, een botbreuk’

Kostas Tsimikas heeft zaterdagavond een botbreuk opgelopen in de topper tegen Arsenal (1-1), zo bevestigt Jürgen Klopp na afloop. De manager van Liverpool was in de 35ste minuut betrokken bij een bizarre botsing met zijn eigen linksback, die het er dus niet zonder kleerscheuren vanaf bracht. "Dit overschaduwt de hele avond", zegt Klopp tegenover Sky Sports.

Tsimikas werd bij een duel om de bal met Bukayo Saka de zijlijn over geduwd en botste merkwaardig genoeg op zijn eigen manager Klopp. "Zijn sleutelbeen is zeker gebroken, dus hij is langdurig uitgeschakeld", bevestigt de Duitser.

Konstantinos Tsimikas krijgt een duw van Saka en haalt zijn trainer Jürgen Klopp onderuit. De Griek valt echter verkeerd en moet vroegtijdig het veld verlaten ?? ??????? ??????? ? ?? Liverpool ????. Arsenal ?? Nu live!#ViaplayVoetbal #PremierLeague #LIVARS pic.twitter.com/lsK4YYcze1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 23, 2023

"Het is een bittere pil voor ons, zeker gezien de situatie van Robbo." Andy Robertson, op wie Klopp doelt, kampt met een schouderblessure. De Schot liep die op 12 oktober op in de wedstrijd tegen Spanje (2-0 verlies).

Klopp weet direct na afloop nog niet precies wat er gebeurde bij de botsing met Tsimikas. "Het is niet leuk als zoiets voor je ogen gebeurt en je er zelf bij betrokken raakt. Ik weet niet zeker wat er gebeurde en of dat ik op hem viel. Vreselijk." Op de beelden is overigens te zien dat Tsimikas door de duw van Saka al zeer ongelukkig op zijn sleutelbeen valt. Pas daarna volgt de botsing met Klopp, die weinig om het lijf lijkt te hebben.

"Natuurlijk raakte het me", zegt Klopp. "Ik had zelf geen pijn, dus ik hoopte dat het goed zou gaan met Kostas. Ik zou zo mijn eigen sleutelbeen geven als hij dan weer fit zou zijn."

Ook Saka kwam na afloop voor de camera. "Ik heb gehoord dat Tsimikas naar het ziekenhuis is. Ik wil mijn excuses aanbieden, natuurlijk was dit niet de bedoeling. We duelleerden schouder aan schouder en hij is daarbij hard gevallen."

Klopp over vermeende handsbal van Martin Ødegaard

In de eerste helft claimde Liverpool een penalty. Martin Ødegaard was uit balans en leek met een arm steun bij de grond te zoeken, waar vervolgens de bal tegenaan kwam. "Ik ben er vrij zeker van dat iemand mij zal komen uitleggen waarom het geen hands was, maar ik zou niet weten waarom", vraagt Klopp zich af.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties