Bizarre beslissing krijgt staartje: Liverpool stelt de PGMOL hele duidelijke eis

Maandag, 2 oktober 2023 om 20:01 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:13

Liverpool heeft de PGMOL, de Engelse scheidsrechtersbond, om de audiobestanden gevraagd van het duel met Tottenham Hotspur (2-1 verlies) van afgelopen zaterdag.

The Reds willen weten wat zich precies heeft afgespeeld toen het geldige doelpunt van Luis Díaz werd afgekeurd wegens buitenspel. Na het beluisteren van de audiobestanden zal Liverpool ‘de grote hoeveelheid opties verkennen’.

De arbitrage dat het duel tussen Tottenham en Liverpool in goede banen moest leiden blijft onderwerp van gesprek in Engeland. Simon Hooper, de scheidsrechter, gaf Curtis Jones na ruim een half uur spelen een rode kaart, waardoor de ploeg van Jürgen Klopp met tien man verder moest. Nog geen tien minuten na die rode kaart schoot Díaz zijn ploeg op voorsprong, al werd dat doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

De assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel, al was dat voor de videoscheidsrechter en zijn assistent niet duidelijk. Zij dachten namelijk dat de goal op het veld geldig werd verklaard, waardoor zij niet ingrepen. Na afloop van het duel ging het eigenlijk alleen nog maar over de beslissingen van Hooper, die ook Diogo Jota met rood (twee keer geel) van het veld stuurde. Vooral de eerste gele kaart van de Portugees was vrij discutabel.

Liverpool bracht zondagavond een statement naar buiten waarin de club liet weten dat ze het hier niet bij laten zitten. “Liverpool erkent dat PGMOL zaterdagavond heeft toegegeven dat ze hebben gefaald. Het is duidelijk dat de spelregels niet correct werden toegepast, waardoor de sportieve integriteit werd ondermijnd. We accepteren de druk waaronder wedstrijdofficials werken volledig, maar deze druk zou moeten worden verlicht, niet vergroot, door het bestaan en de implementatie van VAR.”

“Het is daarom onaanvaardbaar dat er niet voldoende tijd werd genomen om de juiste beslissing te nemen en dat er daarna niet werd ingegrepen. Het is ook onaanvaardbaar dat dergelijke tekortkomingen al zijn aangemerkt als ‘een grove menselijke fout’. Alle uitkomsten mogen alleen worden vastgesteld door het onderzoek en met volledige transparantie.”

“Dit is van vitaal belang voor de betrouwbaarheid van toekomstige besluitvorming, aangezien het voor alle clubs geldt en de lessen worden gebruikt om verbeteringen in processen aan te brengen om ervoor te zorgen dat dit soort situaties zich niet meer kunnen voordoen. In de tussentijd zullen we de verschillende beschikbare opties onderzoeken, gezien de duidelijke behoefte aan escalatie en een oplossing”, aldus Liverpool. Wordt ongetwijfeld vervolgd.