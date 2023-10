Bizar tafereel in Noorwegen: spandoek met trainer aan galg blijft gewoon hangen

Maandag, 23 oktober 2023 om 11:20 • Tom Rofekamp

Geir Bakke, trainer van Valerenga, beleefde zondag niet de meest prettige middag. Buiten dat zijn team met 2-0 onderuit ging werd Bakke op een onaangenaam welkom getrakteerd door de fans van zijn ex-club Lillestrøm SK. De oefenmeester werd op een spandoek tentoongesteld als rat, opgehangen aan een galg, en werd de dood toegewenst in een reeks spreekkoren. Bakke vond het echter allemaal niet te ver gaan.

Lillestrøm en Vålerenga zijn aartsrivalen en de actie van Bakke begin dit seizoen viel dan ook niet in de smaak bij fans van eerstgenoemde club. De Noorse coach besloot tegen een flink hoger salaris over te stappen naar Valerenga. Dat dat not done was, moest en zou Bakke zondagmiddag te weten komen.

Geir Bakke fikk en uhyggelig velkomst til sin gamle hjemmebane! pic.twitter.com/tC515WPatX — TV 2 Sport (@tv2sport) October 22, 2023

Vlak voor de thee, bij een 1-0 ruststand, hingen de fans van Lillestrøm, de Kanari-Fansen genoemd, een levensgroot spandoek op. Daarop was Bakke afgebeeld in de gedaante van een rat. Hij hing aan een galg en had in zijn hand een grote zak geld. Met dat laatste verwezen de Lillestrøm-fans naar de verhoogde salarisaanbieding van Valerenga.

Op het moment van tentoonstellen zetten de Lillestrøm-fans kwetsende liederen in. "Na de wedstrijd ga je dood", zongen ze in koor. Bakke kon er echter de humor wel van inzien.

"Je moet dealen met het feit dat er supporters zijn die vonden dat de overstap niet kon", sprak de trainer na afloop van het duel tegenover VG. "In dat opzicht vind ik het prima dat ze het op zo'n manier doen. Het is goede humor, het is patriottisme."

Uiteindelijk kwamen Bakke en zijn team zonder letterlijke kleerscheuren weg uit het hol van de leeuw. Sportief gezien staan ze er minder voor. Met nog vijf duels te spelen dit seizoen ligt degradatie uit de Eliteserien nog altijd op de loer voor de nummer dertien. Lillestrøm staat zesde en is daarmee al zeker van lijfsbehoud.

Oproer in en rond het Arasen Stadion

Al ruim voor aanvang zorgden de Valerenga-supporters voor problemen in Lillestrøm. Een honderdtal fans kwam vroeg in de ochtend aan vanuit Oslo, maar werd teruggestuurd door de politie uit angst voor ongeregeldheden. Tijdens de wedstrijd ging het ook een keer mis. Een Valerenga-supporter gooide vuurwerk op het veld, waarna er tijdelijk gestaakt werd. Uiteindelijk werd het duel wel uitgespeeld.