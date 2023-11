Bizar moment in Turkije: vrouwelijke arbiter keurt deze goal goed

Dinsdag, 21 november 2023 om 12:18 • Siep Engelen

In Turkije is bij de wedstrijd tussen de vrouwen van Fenerbahçe en Besiktas een bizar tafereel voorgevallen. In de blessuretijd keurde de vrouwelijke scheidsrechter, geheel tegen de spelregels in, een doelpunt van Besiktas goed.

Bij een 3-1 tussenstand in het voordeel van Fenerbahçe had de doelvrouw van de thuisploeg in de blessuretijd van de tweede helft de bal vast, waarna een aanvallende speelster van Besiktas de bal uit haar handen kopte en vervolgens de bal in het lege doel schoot.

Het voorval leidde tot verbaasde en verontwaardigde blikken bij de speelsters van Fenerbahçe en dat werd niet minder na de daaropvolgende beslissing van de arbitrage, die besloot het doelpunt gewoon goed te keuren.

Logischerwijs volgden enige protesten, waarvoor de vrouwelijke arbiter zelfs nog een gele kaart durfde uit te delen. Gevolgen voor de puntenverdeling had het verder niet, Fenerbahçe trok de 3-2 in de resterende minuten over de streep.