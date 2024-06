Bizar: Denemarken pakt op basis van kwalificatieranking tweede plaats in Groep C na bloedeloos gelijkspel tegen Servië

Denemarken heeft woensdagavond gedaan wat het moest doen. Tegen Servië was een punt uiteindelijk genoeg voor de tweede plaats, al zag het daar lang niet naar uit, door de stand bij Engeland - Slovenië. Denemarken trok uiteindelijk de 0-0 over de streep, waardoor het eindigt op drie punten in Groep C. Dat is evenveel als Slovenië, maar zij eindigen als derde op basis van de kwalificatieranking voor dit EK, omdat het doelsaldo en het aantal gele kaarten tussen beide landen exact gelijk is.

De bedoelingen van Servië in de openingsfase waren duidelijk, daar de ploeg probeerde zo hoog mogelijk op het veld druk te zetten. De ploeg moest winnen om zich te plaatsen voor de achtste finales, voor Denemarken volstond een punt. Dit resulteerde in weinig verzorgd spel en kansen waren zeer schaars. De eerste mogelijkheid was wel voor de Denen, maar Alexander Bah kopte net naast.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook Christian Eriksen liet zich voor rust nog zien met een poging van net buiten het zestienmetergebied, maar zijn inzet hobbelde naast het doel van Predrag Rajkovic. Verder was Denemarken de betere ploeg, zonder echt grote mogelijkheden te creëren.

In de tweede helft ging Servië steeds meer op zoek naar een doelpunt. Net na rust leek dat doelpunt ook te vallen: Luka Jovic kreeg de bal gelukkig langs doelman Kasper Schmeichel en schoot daarna via Joachim Andersen binnen, maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

Bij Denemarken overheerste in de tweede helft steeds meer het idee dat een punt genoeg zou zijn om door te stoten naar de achtste finale. De ploeg speelde zonder enige vorm van risico en was nauwelijks van plan om ver op de helft van de tegenstander te gaan voetballen.

De wedstrijd was eigenlijk niet om aan te gluren. Servië kreeg het niet voor elkaar door de Deense defensie heen te komen, op een poging van Aleksandar Mitrovic na. Zijn inzet ging net voorlangs. In de absolute slotfase kwam invaller Sergej Milinkovic-Savic nog heel dicht bij de winnende goal, maar zijn inzet was veel te slap.

Door het gelijke spel van Slovenië tegen Engeland, eindigen zowel Slovenië als Denemarken op drie punten met een gelijk doelsaldo en evenveel doelpunten voor. Daardoor werd gekeken naar het aantal gele kaarten, maar ook dat is gelijk. Uiteindelijk moest de kwalificatieranking voor dit EK de doorslag geven, waardoor Denemarken als tweede eindigt en Slovenië als nummer drie doorgaat.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties