Bizar: club houdt een minuut stilte ter nagedachtenis aan speler die gewoon nog leeft

Een bizar moment in de Bulgaarse competitie. Arda Kardzhali, een team uit de eerste divisie, hield voorafgaand aan het duel met Levski Sofia een minuut stilte voor Petko Ganchev, een oud-speler van de club. De ploeg was in de veronderstelling dat hij was overleden, maar dat is helemaal niet het geval.

Beide elftallen positioneerden zich zondag voorafgaand aan het duel rond de middencirkel om een minuut stilte te houden als eerbetoon aan Ganchev. Arda Kardzhali kwam er tijdens de wedstrijd, die in een 1-1 gelijkspel eindigde, al achter dat er een zeer pijnlijke vergissing was gemaakt en dat Ganchev gewoon nog in leven is.

De club liet voor het laatste fluitsignaal al van zich horen via sociale media. “We willen graag onze excuses aanbieden aan de voormalig Arda-speler Petko Ganchev en zijn familieleden nadat de club verkeerde informatie over zijn dood heeft ontvangen. We wensen Ganchev nog vele jaren in goede gezondheid en hopen dat hij nog lang kan genieten van het succes van onze club.”