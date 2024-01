Bizar: 'CL-speler moet uitleggen waarom hij 5 jaar na dood moeder geboren werd’

Guelar Kanga, een 63-voudig Gabonees international, is op het matje geroepen door de Confederation of African Football (CAF). Dat melden diverse Afrikaanse media. Kanga, die dit seizoen namens Rode Ster Belgrado nog goed was voor een assist in de Champions League, mag verantwoorden waarom hij vijf jaar na het overlijden van zijn moeder geboren werd.

De CAF is inmiddels een onderzoek gestart naar de leeftijdsmanipulatie van Kanga. De middenvelder claimt dat hij geboren is op 1 september 1990, maar nu is ontdekt dat zijn moeder in 1985 overleed.

En dat zaait enkele twijfels over de daadwerkelijke leeftijd van Kanga bij de Afrikaanse voetbalbond. Mocht hij inderdaad liegen over zijn leeftijd, zou hij inmiddels 38 jaar oud zijn in plaats van de 33 jaar die zijn paspoort toont.

Hij moet nu aan het Afrikaanse bestuursorgaan uitleggen hoe dit fenomeen heeft kunnen plaatsvinden. Het kwam allemaal aan het licht na een wedstrijd tussen Gabon en Congo.

Na afloop van duel diende de FECOFA, de Congolese voetbalbond, een protest in tegen identiteitsfraude van een van de Gabonese spelers. Volgens de FECOFA is Guelar Kanga, geboren op 1 september 1990 in Oyem, Gabon, eigenlijk Kiaku Kiaku Kangana, geboren op 5 oktober 1985 in Kinshasa, Congo.

De FECOFA vermoedt dat hij loog over zijn leeftijd toen hij zich aansloot bij GBI, een club op het tweede niveau in Gabon. Omdat zijn moeder al in 1985 zou zijn overleden, zou hij nooit in 1990 geboren kunnen zijn. "Tenzij ze uit de dood is opgestaan om hem ter wereld te brengen", klinkt het cynisch.

Mochten Kanga schuldig en de aantijgingen waar blijken gevonden door de CAF, hangt er een serieuze straf boven het hoofd van de Gabonese voetbalbond. De bond zou het land zelfs kunnen diskwalificeren van de komende Afrika Cup, alsook uitsluitsel van de volgende twee edities van het toernooi opleggen.

