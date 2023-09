Bizar beleid bij Ajax: ‘Hij was voor 7 miljoen te koop, Ajax bood meteen 14...’

Vrijdag, 15 september 2023 om 21:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Mike Verweij komt opnieuw met felle kritiek op het beleid van Sven Mislintat bij Ajax. De journalist van De Telegraaf weet dat de directeur voetbalzaken voor een aantal aankopen veel meer heeft betaald dan noodzakelijk was geweest. Zo zou Ajax het dubbele hebben betaald voor Chuba Akpom van Middlesbrough. "Dat is toch bizar? Dat is toch echt bizar?", reageert presentator Pim Sedee in de podcast Kick-off op de onthulling van Verweij.

"In Engeland was bekend bij een spelersagent dat Akpom voor vijf tot zeven miljoen op te halen was. Ajax biedt gewoon 'boem' meteen veertien miljoen euro. Het gekke is: er was nul komma nul belangstelling voor Akpom. Die Engelse clubs kopen normaal gesproken een cornervlag voor vijf miljoen euro, maar voor die vijf tot zeven miljoen was er geen enkele belangstelling." Ajax betaalde 12,3 miljoen euro exclusief 2 miljoen euro aan bonussen.

Ook Marc Overmars deed deze zomer prettig zaken met Mislintat. Ajax haalde Gastón Ávila voor 12,5 tot 14,4 miljoen euro weg bij Royal Antwerp. "Overmars vecht normaal gesproken echt voor elk dubbeltje, maar die kreeg een bod van Ajax... 12,5 miljoen euro... Overmars dacht: ik ga geen tegenbod doen, want voor je het weet bedenken ze zich. Die heeft echt onmiddellijk ja gezegd."

"Het was ook heel opvallend in die transferperiode: elke transfer was ongeveer binnen een dag rond. In het verleden duurde het twee, drie weken", constateert Verweij. "Ik heb het gevoel dat er voor heel veel spelers is overbetaald. Dat geldt ook voor Sivert Mannsverk, die werd een jaar geleden nog voor 1,5 miljoen euro aangeboden bij Feyenoord." Ajax maakte ongeveer zes miljoen euro over aan Molde FK. "Als je bij een speler of twaalf gewoon twee, drie miljoen euro te veel betaalt... Hier komt natuurlijk een keer onderzoek naar binnen de club."