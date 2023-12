Binnenlandse toptransfer aanstaande? PL-spits voedt geruchten met like op Insta

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social een opvallende like van Ivan Toney op Instagram.

Toney zit momenteel nog zijn schorsing van acht maanden uit wegens het overtreden van de gokregels. De 27-jarige spits van Brentford mag op 17 januari aanstaande weer wedstrijden spelen voor de Londenaren, maar de vraag is of hij ook na januari nog voor de club actief is.

Meerdere topclubs uit de Premier League, waaronder Arsenal, zitten naar verluidt voor hem op het vinkentouw. Met een like op Instagram lijkt Toney zijn voorkeur duidelijk uit te spreken voor een winterse transfer naar het Emirates Stadium.

Onder de laatste Instagram-post van de enkelvoudig Engels international reageert Michael Ward: “@Arsenal, doe het juiste.” Oplettende volgers merkten al snel dat Toney de comment heeft geliket, wat de geruchten over een winterse transfer naar the Gunners alleen maar heeft laten toenemen. Opvallend is dat Toney in augustus in The Diary of a CEO Podcast onthulde dat hij sinds kleins af aan fan is van Liverpool.

De penaltyspecialist van Brentford was vorig seizoen goed voor 21 doelpunten en 5 assists in 35 wedstrijden namens de Londenaren voordat hij voor acht maanden geschorst werd. Volgens Transfermarkt is Toney 35 miljoen euro waard. De spits ligt nog tot medio 2025 vast bij de huidige nummer twaalf van de Premier League.

