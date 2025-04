Bild weet welke clubs interesse hebben in de komst van Bayern München-icoon Thomas Müller

Thomas Müller neemt na dit seizoen afscheid van Bayern München. Het clubicoon heeft genoeg keuzes en staat volgens Bild in de belangstelling van clubs uit Italië, Amerika, Engeland, Turkijë en Brazilië.

Müller zelf hoopte op een langer verblijf bij Bayern München, maar de Duitse grootmacht heeft besloten zijn contract niet te verlengen. Der Rekordmeister hoopt de Duitser in de toekomst in een andere functie weer in de armen te kunnen sluiten.

Het afscheid van Müller betekent het einde van een tijdperk. De goaltjesdief werd in 2000 opgenomen in de jeugdopleiding van Bayern München en speelde sindsdien nooit meer voor een andere club.

Tot dusver kwam Müller tot liefst 743 officiële duels namens het eerste elftal van Bayern. Daarin was hij goed voor 247 goals en 273 assists. Ook dit seizoen komt Müller vrijwel elk duel namens zijn club in actie. Hij moet het echter wel voornamelijk doen met een rol als invaller.

De grote vraag is nu waar de Wereldkampioen van 2014 zich gaat vestigen. Los Angeles FC, daar waar ook landgenoot Marco Reus onder contract staat, zou enorm geïnteresseerd zijn in de komst van Müller. Ook San Diego FC, FC Cincinnati en New York Red Bulls hebben interesse getoond in de 35-jarige middenvelder.

De Duitse krant laat weten dat Müller ook op interesse uit Turkije en de Premier League kan rekenen. Uitspraken over clubs worden echter niet gedaan. Wel wordt onthuld dat ook het Italiaanse Fiorentina en het Braziliaanse Internacional de aanvallende middenvelder op de radar hebben staan.

Müller komt woensdagavond als basisspeler in actie in de kwartfinale van de Champions League tegen Inter. De Duitsers moeten een 2-1 achterstand goedmaken om zich te plaatsen voor de halve finale.