BILD ontzenuwt gerucht: Erik ten Hag is niet in beeld bij Duitse topclub

Erik ten Hag is niet in beeld bij Borussia Dortmund, zo verzekert BILD. De manager van Manchester United werd afgelopen woensdag nog in verband gebracht met de grootmacht, maar volgens het gezaghebbende Duitse medium hoeft de ex-coach van Ajax geen belletje te verwachten van de Dortmund-leiding.

Journalist Jan Aage Fjørtoft meldde afgelopen week op X dat dat Dortmund zou willen aankloppen bij Ten Hag, mocht hij op korte termijn worden ontslagen door Manchester United. De Noorse voetbalvolger wees erop dat de Nederlander een goede band heeft met Dortmund-adviseur Matthias Sammer, die bij Bayern München twee jaar samenwerkte met Ten Hag, destijds trainer van het reserveteam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

BILD komt dit weekeinde met een geruststellende boodschap richting Edin Terzic, de huidige coach van Dortmund. "Rustig blijven, meneer Terzic! Ten Hag is geen serieuze schaduwkandidaat in Dortmund." De Duitse boulevardkrant plaatst echter wel direct een kanttekening bij de berichtgeving.

"Maar let op! Als Julian Nagelsmann na het EK van volgend jaar zin heeft om weer dagelijks op het veld te staan, dan zou hij zeker kandidaat zijn. Dat Hans-Joachim Watzke gecharmeerd van Nagelsmann is, bewees hij toen hij hem in zijn rol als vice-voorzitter van de Duitse voetbalbond aanstelde als bondscoach. Wie weet wat er in de zomer van 2024 gaat gebeuren?", vraagt BILD zich af.

De pas 36-jarige Nagelsmann werd eerder dit jaar ontslagen door Bayern. Enkele maanden later keerde hij als bondscoach van Duitsland terug in de trainerswereld. Van de eerste vier oefeninterlands werd er slechts een gewonnen, waardoor de druk en de kritiek toeneemt in aanloop naar het EK in eigen land.

Terzic loodste Dortmund afgelopen seizoen bijna naar de landstitel. Op de slotdag ging het op eigen veld echter mis tegen FSV Mainz 05 (2-2), waardoor Bayern alsnog het kampioenschap opeiste. Dit seizoen is Dortmund behoorlijk wisselvallig in de Bundesliga.

De club van aanvaller Donyell Malen, die zaterdag nog scoorde in het 1-1 gelijkspel tegen FC Augsburg, staat tien punten achter koploper Bayer Leverkusen. Mede hierdoor is er steeds meer kritiek op het functioneren van Terzic, die met zijn team wel in de achtste finale van de Champions League staat.

Ten Hag

Ten Hag staat ook onder druk, in zijn geval bij Manchester United. The Red Devils werden roemloos uitgeschakeld in de poulefase van de Champions League en bezetten in de Premier League de teleurstellende zevende plaats. Zondag staat de topper tegen koploper Liverpool op het programma.

Is Erik ten Hag juist niet geschikt voor Borussia Dortmund? Ja Nee Stem Is Erik ten Hag juist niet geschikt voor Borussia Dortmund? Ja 51% Nee 49% Totaal aantal stemmen: 135 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties