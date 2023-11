BILD onthult doelpuntenclausule in contract van Harry Kane bij Bayern

Dinsdag, 14 november 2023 om 18:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:47

Harry Kane heeft een clausule laten opnemen in zijn contract die hem veel geld kan opleveren aan het einde van het seizoen, zo onthult BILD. Wanneer de spits van Bayern München een vastgesteld aantal doelpunten haalt, kan hij 250.000 euro (!) tegemoetzien van de club.

Door zijn scoringsdrift is Kane de best presterende nieuweling in de Bundesliga aller tijden. Wie in de Allianz Arena bang was voor een leegte na het vertrek van Robert Lewandowski naar FC Barcelona heeft zich niet lang hoeven te vervelen.

Volgens informatie van BILD kan Kane liefst een kwart miljoen euro bijschrijven wanneer hij dit seizoen over alle competities minimaal veertig keer tot scoren komt. De kans dat dat gebeurt lijkt groot, daar de teller na een derde van het seizoen al op 21 treffers staat.

Kane schoot in de Bundesliga zeventien keer raak in elf wedstrijden en was in de Champions League vier keer trefzeker in evenzoveel duels. Kleine 'domper' voor Kane is de vroegtijdige uitschakeling in de DFB-Pokal. Bayern verloor in de vorige ronde van SV Saarbrücken.

Door zijn twee treffers van zaterdag tegen 1. FC Heidenheim (4-2 winst) heeft Kane nu al vaker gescoord dan de topscorer van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Voor Christopher Nkunku (RB Leipzig) en Niclas Füllkrug (Werder Bremen) stokte de teller bij zestien goals.

De clausule komt Kane niet heel ongelegen, daar de spits sinds zijn komst naar Bayern liefst 11.500 euro per dag uitgeeft aan een peperduur vijfsterrenhotel. De Engelsman is er nog niet in geslaagd een geschikte woning te vinden, waardoor hij zolang in het luxueuze Vier Jahreszeiten Kempinski verblijft.