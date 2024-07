BILD noemt 2 trainers die Southgate wel willen opvolgen als bondscoach van Engeland

Joachim Löw en Thomas Tuchel zouden allebei wel geïnteresseerd zijn om de nieuwe bondscoach van Engeland te worden. Dat meldt Christian Falk van BILD. Engeland is op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Gareth Southgate afgelopen week.

Southgate kwam met Engeland tot de finale van het EK in Duitsland. Daarin was Spanje echter met 2-1 te sterk.

Het was de tweede verloren EK-finale op rij voor Southgate en Engeland. In 2021 werd er na penalty’s al verloren van Italië. Afgelopen dinsdag maakte Southgate bekend op te stappen, waardoor de Engelse voetbalbond nu op zoek moet naar een opvolger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Volgens onze informatie zou de baan als bondscoach van Engeland, als opvolger van Gareth Southgate, die ontslag nam na het verlies van de EK-finale, een taak zijn die Jogi (Joachim, red.) Löw erg aanspreekt”, aldus Falk op X. “Ook Thomas Tuchel heeft interesse om bondscoach van Engeland te worden.”

Löw was liefst vijftien jaar lang bondscoach van Duitsland, maar stopte na het EK in 2021. Sindsdien was hij nergens meer werkzaam als trainer, maar mogelijk komt daar binnenkort dus verandering in.

Tuchel werkte als trainer onder meer bij Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea en Bayern München. Bij die laatste club vertrok hij na afgelopen seizoen, om opgevolgd te worden door Vincent Kompany.

Pep Guardiola

Vrijdag melddedat de FA hoopt Pep Guardiola te strikken als de nieuwe bondscoach. De FA zou bereid zijn te wachten totdat Guardiola's contract afloopt in de zomer van 2025. Tot die tijd zou de bond dan in zee gaan met een interim-trainer.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties