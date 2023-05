BILD noemt Pavlidis ‘heetste kandidaat’ voor spitspositie in Duitsland

Woensdag, 3 mei 2023 om 11:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:04

Vangelis Pavlidis speelt volgend seizoen wellicht in de Bundesliga. BILD meldt woensdag namelijk dat de Griekse aanvaller van AZ op de radar is verschenen van Borussia Mönchengladbach, dat hem als de heetste kandidaat ziet om Marcus Thuram op te volgen. De nummer tien in de Bundesliga had vorig jaar ook al interesse in Pavlidis, maar dat leidde destijds niet tot een transfer. De spits ligt in Alkmaar vast tot de zomer van 2025, waardoor een transfersom dient te worden betaald.

Gladbach zoekt een vervanger voor Thuram, die over een aflopend contract beschikt bij de middenmoter en deze zomer zo goed als zeker zal vertrekken. Pavlidis is overigens niet de enige kandidaat voor de spitspositie van die Fohlen. Volgens BILD is ook Robin Hack in beeld. Het tegen degradatie uit de 2. Bundesliga vechtende Arminia Bielefeld heeft een eerste bod van anderhalf miljoen euro geweigerd. De laagvlieger wil minstens twee miljoen euro ontvangen voor de 24-jarige aanvaller. Gladbach lijkt te willen wachten, daar Hack bij degradatie gratis op te pikken is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pavlidis werd door AZ in 2021 voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Willem II. Bijna twee jaar later staat de teller op 47 doelpunten in 85 wedstrijden in alle competities. Pavlidis bezet met twaalf treffers momenteel de vierde plaats op de topscorerslijst in de Eredivisie. Alleen Sydney van Hooijdonk en Xavi Simon (15) en Anastasios Douvikas (14) scoorden nog vaker dan de topschutter van AZ, dat zaterdagavond op bezoek gaat bij Ajax.

Pierre van Hooijdonk was in januari nog lovend over Pavlidis. "Ik vind Pavlidis gewoon de beste spits van de Eredivisie", verkondigde Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Hij is altijd waar je als echte nummer 9 moet zijn. Hij scoort technisch een hele dikke voldoende, links of rechts maakt hem niet uit, en hij is pas 24. We hebben vaak de discussie over een Ajax-spits, maar als ik nu naar Ajax kijk: Ajax heeft Haller weggedaan en wat ze daar nu voor terug hebben gekregen, ik vind het allemaal als spits minder dan deze jongen."

Huiberts

Technisch directeur Max Huiberts verklaarde onlangs in Goedemorgen Eredivisie van ESPN nog dat er geen concrete interesse is in Pavlidis. Wel verwacht hij dat de spits nog een volgende stap kan maken. "We weten van spelers die bij AZ spelen, dat ze na twee of drie jaar de wens hebben om in een topcompetitie te spelen. Het is de vraag of dat dan in de Premier League is of de Bundesliga. Het moet ook een club zijn die bij hem past."