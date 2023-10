BILD: Leipzig moet aan twee voorwaarden voldoen om Simons te behouden

Woensdag, 11 oktober 2023 om 12:05 • Rian Rosendaal

RB Leipzig zet in op een langer verblijf van Xavi Simons. De Duitse club moet daarvoor wel aan twee voorwaarden voldoen, zo onthult BILD woensdag. Simons moet de rest van dit seizoen geregeld aan spelen toekomen én Leipzig dient opnieuw een ticket voor de Champions League in de wacht te slepen. Die Roten Bullen bezetten momenteel plaats zes, een plek die recht geeft op de kwalificatieronde van de Conference League.

Volgens bovengenoemde Duitse krant voert Leipzig intern al enige tijd gesprekken over verlenging van de samenwerking met Simons. Men voegt eraan toe dat er met Paris Saint-Germain reeds een 'overeenkomst onder voorbehoud' is gesloten over een tweede verhuurperiode van de voormalig PSV'er.

De huidige huurdeal van Simons in Leipzig loopt volgend jaar zomer af. De Oranje-international keerde na een succesvol jaar bij PSV terug naar PSG, waar hij een vierjarig contract tekende. Kort daarna besloot de Franse topclub om hem voor een seizoen te stallen bij het ambitieuze Leipzig.

Simons kan terugkijken op een goede start in de Bundesliga en lijkt daarnaast weinig aanpassingsproblemen te hebben. Mede dankzij de goede prestaties in Duitsland wordt de pas twintigjarige middenvelder annex aanvaller in verband gebracht met onder meer Barcelona, Manchester City en Chelsea.

Voorlopig ligt de focus van Simons echter op Leipzig. Hij maakte in alle elf wedstrijden tot dusver zijn opwachting, waarvan tien als basisspeler. Alleen in de bekerwedstrijd tegen Wehen Wiesbaden (2-3 zege) verscheen Simons als invaller binnen de lijnen. In de Bundesliga kwam de zomeraanwinst tot vier doelpunten en drie assists.

Kort voor de interlandperiode had Simons zijn doelpuntentotaal uit kunnen breiden. Hij faalde echter vanaf elf meter, waardoor de thuiswedstrijd tegen VfL Bochum in een 0-0 gelijkspel eindigde. Na zeven speelronden bedraagt de achterstand van Leipzig op koploper Bayer Leverkusen vijf punten.

Leipzig hervat de competitie op 21 oktober met een uitwedstrijd tegen Darmstadt, dat momenteel elfde staat in de Bundesliga. Voor die tijd komt Simons in het kader van de EK-kwalificatie met Oranje uit tegen Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober).