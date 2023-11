BILD komt met prognose over tweede knieblessure in korte tijd van De Ligt

Donderdag, 2 november 2023 om 10:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:52

Matthijs de Ligt is door een knieblessure de komende vier tot zes weken uit de roulatie, zo meldt BILD. Woensdagavond viel de Nederlander in de negentiende minuut van het bekerduel met 1. FC Saarbrücken (2-1 verlies) uit. De Ligt kon wel nog zelf richting de dug-out lopen, maar moest zich al vroeg laten vervangen door Konrad Laimer.

Tuchel vreesde na het bekerechec voor een langdurige afwezigheid van De Ligt. "Het is weer dezelfde knie. Het is enorm zuur voor hem, maar we moeten afwachten." Volgens BILD staat De Ligt tussen de vier en zes weken aan de zijlijn.

In dat geval moet de verdediger de interlands van het Nederlands elftal later deze maand missen. Oranje neemt het op 18 november op tegen Ierland, drie dagen later staat de wedstrijd tegen Gibraltar op het programma. Dat is dan de laatste interland van de EK-kwalificatiereeks.

De Bundesliga-kraker tegen Borussia Dortmund (4 november) en het Champions League-duel met Galatasaray (8 november) moet hij sowieso aan zich voorbij laten gaan.

De verdediger sprintte woensdagavond richting de linkerhoek, waar een speler van Saarbrücken voor dreigde te geven. De Ligt wist de bal met zijn linkerbeen te blokken, maar kwam vervolgens ogenschijnlijk verkeerd terecht met zijn rechterbeen, dat onder zijn lichaam bleef hangen.

De Ligt greep direct naar zijn rechterknie en stak zijn hand omhoog. De mandekker kreeg vrijwel direct verzorging van de medici van Bayern. Trainer Thomas Tuchel sloeg zijn handen voor zijn gezicht van ongeloof. De Ligt en de doktoren kwamen tot de conclusie dat zijn wedstrijd erop zat.

De Ligt staat voor de tweede keer in korte tijd aan de zijlijn. In september mocht de mandekker eindelijk weer eens aan de aftrap verschijnen tegen VfL Bochum. De Ligt scoorde uit een hoekschop, maar moest zich in de rust laten wisselen omdat zijn knie een klap had gehad. Hierdoor kon Tuchel vier duels van Bayern geen beroep op hem doen.