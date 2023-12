BILD: Eintracht Frankfurt denkt na Van de Beek aan nog een Nederlander

Eintracht Frankfurt overweegt om in de winterstop een bod uit te brengen op Sheraldo Becker, zo weet BILD donderdag te melden. De 28-jarige aanvaller van 1. FC Union Berlin mag vanaf 1 januari sowieso met andere clubs praten, want volgend jaar zomer loopt zijn contract af in de Duitse hoofdstad.

Becker werd medio november al in verband gebracht met Frankfurt en de interesse lijkt er een maand later nog steeds te zijn. Het is afwachten of de subtopper in de Bundesliga binnenkort daadwerkelijk een bod neerlegt, daar het contract van de buitenspeler zich in de laatste fase bevindt.

De Berliner Kurier zinspeelde woensdag al op een tussentijds vertrek van Becker uit Berlijn. De Nederlander maakte dinsdag namelijk geen deel uit van de selectie voor de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln (2-0 winst), de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar.

Becker was niet geblesseerd en de onlangs aangestelde Nenad Bjelica gaf ook geen reden voor de absentie van de aanvaller. Becker was afgelopen seizoen nog clubtopscorer met elf goals en zeven assists, maar lijkt nu wellicht op weg naar de uitgang bij Union.

Bjelica gaf bij zijn aanstelling op 30 november direct een waarschuwing af aan zijn spelersgroep. "Ik ben de beste vriend van iedereen die goede prestaties aflevert. Maar je hebt een probleem als dat niet gebeurt", aldus de opvolger van de ontslagen Urs Fischer.

Frankfurt zoekt naar een of meerdere aanvallende versterkingen. Die zoektocht werd eigenlijk al gestart toen Randal Kolo Muani enkele maanden geleden voor 75 miljoen euro werd verkocht aan Paris Saint-Germain.

Van de Beek

Becker kan de tweede Nederlandse aanwinst worden van Frankfurt. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt donderdag dat Donny van de Beek op huurbasis overkomt van Manchester United en zich op 1 januari zal melden in Duitsland.

