BILD: Bayern München erkent tekortkoming en zet Ajacied op shortlist

Woensdag, 3 mei 2023 om 00:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:47

Edson Álvarez is op een shortlist verschenen van Bayern München, zo weet het doorgaans goed ingevoerde BILD dinsdag te onthullen. De Duitse grootmacht verkent de opties op de transfermarkt wat betreft het middenveld en houdt naar verluidt ook de Mexicaan in dienst van Ajax in de gaten. Álvarez, die vorig jaar heel dicht bij een overgang richting Chelsea was, ligt bij de verliezend bekerfinalist uit Amsterdam vast tot medio 2025.

Volgens BILD wil trainer Thomas Tuchel een type-Casemiro aantrekken voor het middenveld van Bayern. De Braziliaanse controleur koos in 2022 na een uiterst succesvol verblijf bij Real Madrid voor Manchester United. De Duitse titelkandidaat houdt in dat kader onder meer de verrichtingen van Álvarez scherp in de gaten. Tuchel koos zondag in het met 2-0 gewonnen thuisduel met Hertha BSC nog voor Joshua Kimmich en Leon Goretzka als controleurs op het middenveld van der Rekordmeister.

Tuchel gebruikt Kimmich doorgaans als nummer zes, maar zou in de Duitser meer een acht zien wat betreft volgend seizoen. De plaats die in dat geval vrijkomt zou dan voor Álvarez kunnen zijn, al lijkt hij niet direct de topkandidaat te zijn. Het is afwachten of Bayern op korte termijn daadwerkelijk een bod neerlegt bij Ajax voor de international van Mexico, die in 2019 voor vijftien miljoen euro naar Nederland werd gehaald. Hij wordt door trainer John Heitinga naast op het middenveld ook soms in de verdediging gebruikt.

Bayern deed vorig jaar al zaken met Ajax, dat Ryan Gravenberch voor bijna twintig miljoen euro verkocht. Daarnaast werd Noussair Mazraoui transfervrij overgenomen en koos Daley Blind halverwege het seizoen voor een overstap van Ajax richting Bayern. Het ligt overigens in de lijn der verwachtingen dat de linksback deze zomer weer vertrekt. Met Matthijs de Ligt is er nog een speler met een verleden in Amsterdam in de selectie.

BILD meldt voorts dat er de nodige veranderingen zullen plaatsvinden bij Bayern deze zomer. Tuchel wil na een turbulent jaar, met onder meer het ontslag van Julian Nagelsmann en gerommel op bestuurlijk niveau, schoon schip maken in München. Het idee is om de A-selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien, terwijl naar verluidt diverse spelers mogen uitzien naar een andere werkgever.