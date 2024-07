Bijzonder: Fortuna Sittard speelt oefenduel met keeper van tegenstander VfB Stuttgart op doel

Fortuna Sittard heeft zaterdag een deel van een oefenwedstrijd afgewerkt met een keeper van tegenstander VfB Stuttgart op doel. Dat had ermee te maken dat Niels Martens, de enige Fortuna-doelman die mee was, geen hele wedstrijd kon keepen.

Stuttgart kwam in de eerste helft twee keer tot scoren, om halverwege de tweede helft de 3-0 te maken. Kort daarna was het voor doelman Martens tijd om het veld te verlaten.

De twintigjarige keeper is namelijk net terug van een zware blessure, waardoor hij nog geen hele wedstrijd kan keepen. Er zat echter geen reservekeeper op de Limburgse bank.

Daarom werd besloten dat Stefan Drljaca, de reservekeeper van Stuttgart die deze zomer over werd genomen van Dynamo Dresden, de plek van Martens onder de lat van Fortuna zou innemen.

In het restant van de tweede helft én de verlenging was de doelman van Stuttgart daarom voor even de doelman van Fortuna. En dat deed hij prima, want hij hield zijn doel schoon. De eindstand was 3-0.

Dat betekende de eerste oefennederlaag voor Fortuna. In de afgelopen weken werd er gewonnen van Helmond Sport (5-2), SV Elversberg (1-0) en Team VVCS (7-3). Later deze voorbereiding speelt Fortuna nog tegen Borussia Mönchengladbach, EVV en De Graafschap.

De Eredivisie begint voor het team van Danny Buijs op zondag 11 augustus. Om 14:30 uur is Go Ahead Eagles dan de tegenstander, in Deventer.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!