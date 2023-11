Bijlow tekent na maandenlange onderhandelingen nieuw contract bij Feyenoord

Zaterdag, 11 november 2023 om 09:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:18

Justin Bijlow heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd, zo maken de Rotterdammers bekend via de eigen clubkanalen. De 25-jarige doelman, die afgelopen zaterdag zijn 125e wedstrijd in de hoofdmacht van Feyenoord speelde, heeft voor één jaar bijgetekend en ligt daardoor tot medio 2026 vast in De Kuip.

Volgens 1908.nl is Feyenoord liefst vier maanden bezig geweest met de contractverlenging van Bijlow “Ik ben trots en dankbaar dat de club het vertrouwen in mij uitspreekt,” vertelt de doelman op de eigen clubsite.

“De weg die we met Feyenoord in zijn geslagen de laatste twee jaar is denk ik heel goed geweest voor mijn ontwikkeling. Daarnaast heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat Feyenoord mijn club is, dus als ik mag verlengen is dat een heel mooi iets voor mij.”

Bijlow werd in 2006 gescout en mocht vervolgens aansluiten bij de officiële jeugdopleiding van Feyenoord. Sindsdien groeide de sluitpost uit tot vaste waarde in diverse jeugdelftallen, tekende hij in 2015 zijn eerste contract bij de club en maakt hij sinds seizoen 2016/17 onderdeel uit van de selectie van het eerste elftal.

Sinds augustus 2018 is Bijlow de onbetwiste eerste doelman van Feyenoord. In die hoedanigheid eiste hij als kind van de club meteen een hoofdrol op, door bij de start van seizoen 2018/19 twee strafschoppen te keren en zo de strijd om de Johan Cruijff Schaal in het voordeel van Feyenoord te beslechten. Afgelopen seizoen pakte hij als eerste doelman van Feyenoord de grootste prijs uit zijn carrière in de vorm van de zestiende landstitel.

Bijlow moet de komende jaren een sleutelrol spelen in het verwezenlijken van de ambities van Feyenoord, dat van Champions League-voetbal in De Kuip een gewoonte wil maken. Vorige maand debuteerde Bijlow tegen Lazio (3-1 winst) in het miljardenbal, nadat hij de eerste twee groepswedstrijden wegens een polsblessure moest missen.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal speelde al 126 keer in de hoofdmacht van Feyenoord. 47 keer wist hij de nul te houden.