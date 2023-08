Bijlow loopt opnieuw serieuze blessure op en ligt weken uit de roulatie

Zondag, 20 augustus 2023 om 13:20 • Lars Capiau • Laatste update: 13:30

Justin Bijlow heeft een polsbreuk opgelopen in zijn linkerhand en ligt tijdelijk uit de roulatie, zo bevestigt Feyenoord via de clubkanalen. De doelman zal meerdere weken niet in actie kunnen komen. In de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam kiest trainer Arne Slot logischerwijs voor Timon Wellenreuther als vervanger.

De Duitse sluitpost verving Bijlow vorig seizoen al negen duels met verve tijdens de kampioensstrijd. Hij maakte vooral indruk met zijn cruciale redding tegen Ajax, wat Feyenoord uiteindelijk de drie punten opleverde. Nieuwkomer Kostas Lamprou neemt bij afwezigheid van de Oranje-international plaats op de reservebank als tweede doelman.

Bijlow moest vanwege de blessure vroegtijdig het veld verlaten tijdens de afsluitende groepstraining in aanloop naar de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Nu blijkt dus dat de achtvoudig international wekenlang in de lappenmand ligt. Vorig seizoen keepte Wellenreuther ook al op Het Kasteel, waar hij een zeer goede indruk maakte.

Bijlow is erg blessuregevoelig, weet men in Rotterdam. Vorig jaar kwam de 25-jarige sluitpost door eveneens een gebroken pols ook al negen Eredivisie-wedstrijden niet in actie. Ook het Europese tweeluik met Shakhtar Donetsk moest hij verstek laten gaan.