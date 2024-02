Bijlow lijkt met ernstige ziekte te schelden na blessure; X is verdeeld

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Justin Bijlow, die na zijn blessure heel hard met een ongeneeslijke ziekte lijkt te schelden.

Het dieptepunt van de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord zondagmiddag (0-1) kwam kort voor rust. De camera's van ESPN wendden zich plotseling naar Bijlow. Die al hinkelend naar de zijkant schreeuwde om vervanging. Al snel plofte de doelman, die direct voelde dat er iets niet goed was, neer op de grasmat. De sluitpost verliet in tranen het veld en werd vervangen door Timon Wellenreuther.

Op X, het voormalige Twitter, gaat een video van Bijlow rond waarin hij met de ziekte lijkt te schelden. Een X-gebruiker wijst op de ‘voorbeeldfunctie’ van Bijlow en vindt dat bondscoach Ronald Koeman hem hierom sowieso niet moet meenemen naar het EK van 2024.

Andere gebruikers vinden de heisa om de woordkeuze van Bijlow te overtrokken. Iemand reageert onder de video: “Ik ben er flink tegen, maar als je zo hoog in je emotie zit, floepen die dingen eruit.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties