Bijlow hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven over toekomst bij Feyenoord

Zondag, 22 oktober 2023 om 08:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:23

Justin Bijlow heeft zaterdag na de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse (4-0 winst) bevestigd dat hij in gesprek is met de clubleiding over contractverlenging in De Kuip. Volgens de teruggekeerde doelman verlopen de onderhandelingen 'positief'. Bijlow ligt momenteel tot medio 2025 vast bij de regerend landskampioen uit Rotterdam-Zuid.

"Klopt het dat je in gesprek bent met Feyenoord om je contract te verlengen? En zo ja, hoe schat je het in dat dat op korte termijn rondkomt?", kreeg Bijlow voorgelegd op de aansluitende persconferentie in De Kuip. "Dat klopt en ik sta er natuurlijk voor open. En ik denk dat jullie snel duidelijkheid kunnen verwachten", aldus Bijlow op het persmoment, die werd bijgewoond door Voetbalzone.

De geboren Rotterdammer doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en tekende op zeventienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij zijn grote liefde. Op 13 augustus 2017 volgde het officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord, als vervanger van Brad Jones. Ruim zes jaar later staat de teller op 122 duels namens de titelkandidaat. Bijlow kwam daarnaast tot acht interlands voor het Nederlands elftal.

Bijlow werd afgelopen zomer nog begeerd door Manchester United en even leek het erop dat manager Erik ten Hag hem daadwerkelijk zou wegplukken bij Feyenoord. The Red Devils kozen er echter voor om André Onana op te halen bij Internazionale. Bijlow raakte kort na de seizoensstart geblesseerd en moest ruim twee maanden revalideren. In de tussentijd verdedigde Timo Wellenreuther het doel van Feyenoord, dat tegen Vitesse voor de zevende keer op rij won in de Eredivisie.

Slot

Arne Slot is blij met de terugkeer van Bijlow onder de lat. "Hij bleef vaak rustig wachten op het juiste moment om de driehoek te spelen achterin. Aan de bal had hij een aantal uitstekende momenten. Een keer gooide hij de bal iets te snel uit, maar verdedigend zag ik hem een aantal keer heersen met hoge ballen. En dat schot van Manhoef, daar zat hij ook goed bij. Dus eigenlijk hetzelfde als de vorige keer toen hij terugkwam van een blessure. Hij laat in zijn eerste wedstrijd gelijk een goede indruk achter."

Voor Bijlow voelt de rentree als 'thuiskomen'. "Het was een heerlijk gevoel om een wedstrijd te mogen spelen. Het was natuurlijk geen leuke of fijne periode. Maar ik ben opnieuw begonnen met de steun van iedereen om me heen. Met de medische staf heb ik een plan opgesteld om weer fit te worden, en dat is gelukt. De eerste twee weken was ik niet te genieten, maar ik heb me snel weten te herpakken en sta nu weer hier."

Bijlow lijkt gezien het verleden blessuregevoelig te zijn, maar angst voor een nieuwe blessure is er desondanks niet. "Ik ga liever dood op het veld dan dat ik ga twijfelen aan mezelf. Ik heb geen twijfel en ga er elke keer voor", aldus de 25-jarige keeper, die zijn rentree bij Feyenoord dus opluisterde met een clean sheet.