Bijlow gaat niet mee in typering van Kraay jr.: ‘Ik wil mezelf niet zo noemen’

Zondag, 14 mei 2023 om 19:21 • Jeroen van Poppel

Justin Bijlow is als een kind zo blij met het binnenhalen van de landstitel met Feyenoord. De doelman van de Rotterdammers was er bij het kampioenschap in 2017 ook al bij, maar leverde aan de nieuwe titel een grotere bijdrage. "Nu mag je zelf spelen en lukt het ons. Dat is onbeschrijfelijk", aldus Bijlow voor de camera bij ESPN.

Feyenoord raakte in de zomer bijna zijn complete elftal kwijt en moest daardoor tal van aankopen inpassen. "Aan het begin van het seizoen hadden we dit nooit verwacht", zegt Bijlow dan ook. "Als het dan zo mag eindigen, met zo'n groep en met acht punten voorsprong, dat is geweldig." Feyenoord haalde de titel binnen door zondag met 3-0 van Go Ahead Eagles te winnen.

Bijlow is een kind van Feyenoord, die in de F'jes begon op Varkenoord. Daarnaast is hij ook groot supporter van de club. Hans Kraay junior noemt Bijlow zelfs voorzichtig 'een jongen van de harde kern'. "Tja... Daar wil ik het niet over hebben", reageert Bijlow terughoudend. "Ik wil dat niet zo bestempelen. Ik zat altijd in die hoek daar. Dat zijn gewoon mijn vrienden die daar zitten. Het is geweldig om dit met hen te mogen vieren. Het is een droom die uitkomt."

Het is al de tweede landstitel voor Bijlow. "Ik was natuurlijk in 2017 ook al kampioen, maar dat was zonder te spelen. Orkun (Kökçü, red.) en Luutje (Lutsharel Geertruida, red., we zijn al zo lang bij elkaar." De jeugdopleiding heeft een belangrijk aandeel in de titel. "We doen het met zijn allen, maar dat er zoveel jeugdspelers in het eerste staan als we kampioen worden, dat zegt wel iets."