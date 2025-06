Bij PSV geflopte speler heeft droomtransfer naar Olympique Marseille te pakken

Conrad Jaden Egan-Riley maakt de overstap naar Olympique Marseille, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige Engelsman komt transfervrij over van Burnley en tekent een vierjarig contract in Stade Orange Vélodrome.

Egan-Riley doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, alvorens hij in de zomer van 2022 de overstap maakte naar Burnley. Na een half jaar bij het Schotse Hibernian te hebben vertoefd, besloot Burnley hem in januari 2024 opnieuw te verhuren.

PSV toonde interesse en nam de verdediger over met optie optie tot koop. In Eindhoven bleef zijn bijdrage beperkt tot dertien optredens voor Jong PSV. Voor PSV 1 zou Egan-Riley geen wedstrijd spelen.

In de wedstrijden die hij speelde voor Jong PSV, maakte hij bovendien niet altijd een goede indruk. De Eindhovenaren besloten de optie tot koop niet te lichten en Egan-Riley terug te sturen naar Burnley.

In het seizoen 2024/25 wist Egan-Riley door definitief door te breken bij Burnley. De rechtspoot deed in liefst 41 wedstrijden mee en was een belangrijke schakel in het team dat slechts 16 goals incasseerde (in 46 wedstrijden).

Egan-Riley maakte indruk op Marseille met zijn solide en beheerste spel in de opbouw. Mede dankzij zijn inbreng eindigde Burnley op de tweede plaats, precies genoeg voor rechtstreekse promotie naar de Premier League.

Egan-Riley werd voor zijn prestaties beloond met een plekje in het Championship Team van het Haar. Momenteel is hij met Jong Engeland aanwezig in Slowakije, waar het EK Onder 21 gehouden wordt.

Marseille troeft met de komst van Egan-Riley meerdere geïnteresseerde partijen af. Met name West Ham United en RC Strasbourg werden nadrukkelijk genoemd, maar ook AC Milan, Crystal Palace en FC Porto hadden hem op het lijstje staan.