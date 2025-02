Bij Manchester United uit beeld verdwenen Marcus Rashford is heel dicht bij overstap naar andere Premier League-club

Marcus Rashford is dicht bij een overstap naar Aston Villa, zo melden Fabrizio Romano en David Ornstein. De 27-jarige aanvaller moet tot het einde van het seizoen gehuurd worden van Manchester United. De onderhandelingen bevinden zich in de laatste fase. De verwachting is dat the Villains ook een optie tot koop zullen bedingen.

Villa zal een groot deel van het salaris van Rashford overnemen, schrijft Ornstein. De journalist weet dat Unai Emery zijn werkgever verzocht om werk te maken van de komst van de Engelse vleugelaanvaller. De Spanjaard is een groot fan van Rashford, die hij ziet als een van de gevaarlijkste aanvallers ter wereld. Emery denkt dat hij de rechtspoot kan helpen met het terugvinden van zijn vorm.

De twee hebben al een gesprek gevoerd, meldt Romano. Dat Villa uitkomt in de Champions League, spreekt Rashford erg aan. De club uit Birmingham rekende deze week af met Celtic (4-2) en greep daardoor de achtste plaats in het miljardenbal. The Villains slaan de tussenronde dus over en plaatsten zich direct voor de achtste finale. In de Premier League staat Villa ook op de achtste plek.

Rashford stond in de belangstelling van veel Europese topteams. Onder meer FC Barcelona, AC Milan en Borussia Dortmund hoopten op zijn komst, maar zien hun target nu dus zeer waarschijnlijk naar Villa vertrekken. Rúben Amorim ziet het niet zitten in Rashford en deed al twaalf wedstrijden op rij in alle competities geen beroep op hem.

Het laatste duel van de jeugdexponent van Manchester United dateert van 12 december, toen hij een uur meespeelde tegen Viktoria Pilsen. In elf van de twaalf daaropvolgende wedstrijden werd hij buiten de selectie gelaten door Amorim. Op 30 december zat Rashford negentig minuten op de bank tijdens het thuisduel met Newcastle United.

Kort nadat hij voor het eerst buiten de selectie werd gelaten, maakte Rashford bekend dat hij toe was aan iets nieuws. “Ik denk persoonlijk dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging en een volgende stap. En als ik uiteindelijk vertrek, zal ik geen wrok koesteren”, klonk het in gesprek met journalist Henry Winter.

“Je zult me nooit iets negatiefs horen zeggen over Manchester United. Dat is de persoon die ik ben. Als ik weet dat een situatie slecht is, ga ik het niet nog slechter maken. Ik heb gezien hoe andere spelers in het verleden zijn vertrokken en zo wil ik het niet. Ik blijf in m’n hart altijd een Red”, aldus Rashford.