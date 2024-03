Bij Ajax zingen drie namen rond voor opvolging Van 't Schip; Potter aangeboden

Het is vrijdag 15 maart, wat betekent dat Alex Kroes officieel zijn werkzaamheden bij Ajax mag starten. De nieuwe algemeen directeur was donderdagavond al aanwezig in Birmingham, waar hij Ajax met 4-0 zag verliezen van Aston Villa en besefte dat hij een berg aan werk te verzetten heeft.

Snel zal Kroes zich gaan buigen over welke oefenmeester volgend seizoen voor de groep staat bij de Amsterdammers. Huidig interim-trainer John van 't Schip maakt (hoogstwaarschijnlijk) dit seizoen af, waarna hij volgend jaargang een technische functie zal vervullen.

De NOS weet dat binnen Ajax drie namen rondzingen als mogelijke opvolger voor de vacature die spoedig vrijkomt. Een daarvan loopt al rond op De Toekomst: Dave Vos, huidig trainer bij Jong Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Hij scoort hoog op veel gebieden die de beleidsbepalers belangrijk achten en met zijn gedrevenheid en visie past hij in het beoogde plaatje", schrijft de omroep. Binnen Ajax bestaat alleen de angst voor een nieuw 'John Heitinga-scenario'.

"Tegelijkertijd wordt er getwijfeld of het niet te vroeg is om Vos, die tot vorig jaar alleen de rol van assistent en jeugdtrainer vervulde, naar voren te schuiven." Ook de naam van Pepijn Lijnders, bij Liverpool de huidig assistent-trainer van Jürgen Klopp, klinkt veelvuldig.

Hij zou volgens Voetbal International niet meer als assistent aan de slag willen. "De voetbalvisie van Lijnders sluit aan bij dat wat Ajax onder Beuker voor ogen heeft. Tijdens de komende interlandperiode gaat hij met zijn zaakwaarnemer de opties voor de toekomst bespreken."

Een derde naam is die van de ontslagen AZ-coach Pascal Jansen. Hij werkte in Alkmaar samen met Kroes en werd al twee keer gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA. Ook de situatie van Erik ten Hag zou nauwlettend in de gaten gehouden worden.

De trainer van Manchester United ligt aldaar onder vuur, maar van een ontslag is voorlopig nog geen sprake. Ten Hag is aangesloten bij de Sports Entertainment Group (SEG), het door Kroes zelf opgerichte zaakwaarnemerskantoor.

Volgens Voetbal International gaat de voorkeur uit naar een Nederlandse trainer. Het voetbaltijdschrift sluit de komst van Ten Hag uit. "Met Peter Bosz, Arne Slot en Ten Hag zijn de beste Nederlandse opties genoemd, maar alle drie zullen voor komende zomer onhaalbaar zijn voor de Amsterdammers."

Hoewel de voorkeur voor een Nederlandse trainer leeft, is het binnenhalen van een buitenlandse coach niet uitgesloten. "Zo is bijvoorbeeld Graham Potter aangeboden bij Ajax en liggen er ook andere namen op tafel in Amsterdam. Bij dit dossier zal de stem van Kroes van doorslaggevende waarde zijn."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties