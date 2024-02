‘’Big spender‘ in beeld voor belangrijke functie bij Manchester United’

Dan Ashworth is de belangrijkste kandidaat om als sportief directeur aan de slag te gaan bij Manchester United, schrijft The Athletic. De 52-jarige Engelsman moet worden losgeweekt bij Newcastle United, dat nog niet benaderd is.

Verwacht wordt dat United snel zaken wil doen met Newcastle, daar Ashworth naar verluidt open staat voor een gang naar Old Trafford. Makkelijk zal die operatie echter niet worden.

Newcastle heeft namelijk het recht om Ashworth aan zijn contract te houden. Bovendien vervult hij momenteel een belangrijke rol bij the Magpies, wat maakt dat Newcastle vermoedelijk niet staat te springen om zijn vertrek.

Ashworth heeft in Engeland een sterke reputatie opgebouwd als 'scherpzinnige talentzoeker'. Mocht hij daadwerkelijk worden aangesteld bij Man United, dan zou hij een cruciale rol gaan spelen bij het aantrekken van spelers.

Na zijn actieve loopbaan - hij speelde korte tijd voor Eastbourne Town - werd Ashworth in 2000 benoemd tot hoofd van de jeugdopleiding van Peterborough United. Vier jaar later verhuisde hij naar West Bromwich Albion, waar hij later werd gepromoveerd tot sportief directeur.

In de jaren daarna zou Ashworth nog verschillende functies bekleden binnen het Engelse voetbal. Zo kwam hij in 2012 bij de Engelse voetbalbond terecht en speelde hij een sleutelrol bij het succes van zowel de nationale mannenploeg als de vrouwenploeg.

In september 2018 maakte Ashworth bekend dat hij zijn rol bij de FA had neergelegd om niet veel later als technisch directeur aan de slag te gaan bij Brighton & Hove Albion. Sinds februari 2022 is hij in diezelfde rol werkzaam bij Newcastle.

Big spender

Voor Ashworth was het tot dusver lekker zaken doen bij Newcastle United, daar hij de beschikking had over een goed gevulde portemonnee. Zo was hij verantwoordelijk voor de vier duurste inkomende transfers uit de clubgeschiedenis.

Alexander Isak (70 miljoen), Sandro Tonali (64 miljoen), Anthony Gordon (45 miljoen) en Harvey Barnes (44 miljoen) werden allemaal aangetrokken in de tijd dat Ashworth het voor het zeggen had op St. James' Park.

