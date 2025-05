Biai houdt De Graafschap van scoren af in play-offduel met FC Dordrecht

De Graafschap en FC Dordrecht zijn de Keuken Kampioen Play-Offs om promotie begonnen met een doelpuntloos gelijkspel. Op De Vijverberg werd het 0-0, ondanks meerdere kansen voor beide ploegen en een afgekeurde goal voor de bezoekers.

De thuisploeg begon sterk met dreiging via Jack Cooper-Love, maar doelman Celton Biai bracht telkens redding. Dordrecht kwam beter in de wedstrijd en liet zich vooral in de omschakeling gevaarlijk zien, met Slory en Schuurman als belangrijkste uitblinkers. Een gigantische kans voor Cooper-Love in de eerste helft bleef onbenut, opnieuw door goed keeperswerk van Celton Biai.

Na rust voerde De Graafschap de druk op, maar ook pogingen van Maas Willemsen en Tristan van Gilst vonden geen doel. FC Dordrecht dacht halverwege de tweede helft op voorsprong te komen via Jari Schuurman, maar de VAR greep in wegens hands. Opvallend was het gebrek aan scherpte in de afronding aan beide kanten, ondanks het hoge tempo en de intensiteit.

Beide trainers probeerden het tij nog te keren met wissels, maar zonder resultaat. De slotfase leverde nog één grote kans op voor Cooper-Love, maar opnieuw stond Biai in de weg.

Alles blijft daarmee open richting de return in Dordrecht, waar de beslissing moet vallen. De winnaar van dit tweeluik neemt het in de halve finale op tegen de nummer zestien van de Eredivisie, waarschijnlijk Willem II.