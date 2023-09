Bezweert Ajax de crisis met een overwinning thuis op Feyenoord?

Een absolute kraker in de Eredivisie deze zondag: het kwakkelende Ajax krijgt in de Johan Cruijff ArenA namelijk bezoek van het makkelijk scorende Feyenoord. Het elftal van trainer Maurice Steijn kan drie punten heel goed gebruiken, terwijl de bezoekers uit Rotterdam dolgraag willen laten zien waarom de kampioensschaal afgelopen seizoen in De Kuip werd uitgereikt.

Bij winst in Amsterdam neemt Feyenoord een voorsprong van negen punten op middenmoter Ajax. De ploeg van trainer Arne Slot won in het seizoen 2022/23 met 2-3 van Ajax. Lutsharel Geertruida was de matchwinner met een goal in de 86ste minuut en Feyenoord nam hierdoor een reuzenstap richting de landstitel. Ajax nam enkele weken later wel revanche door in de halve finale van de TOTO KNVB Beker met 1-2 te winnen.

