Bezoek van Ronald Koeman onthult nieuwe Oranje-kandidaat bij AZ

Zaterdag, 22 april 2023 om 16:42 • Noel Korteweg

Ronald Koeman heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het trainingscomplex van AZ. De bondscoach van Oranje gaat de komende maanden langs bij verschillende clubs en sprak in Alkmaar met onder anderen Pascal Jansen, Bruno Martins Indi, Jordy Clasie en Tijjani Reijnders. Koeman werkte bij Feyenoord samen met Martins Indi en Clasie en zou in Reijnders een potentiële international zien.

Koeman was donderdagavond ook aanwezig in het AFAS Stadion tijdens de overwinning van AZ op Anderlecht (2-0, 4-1 n.s.) in de kwartfinale van de Conference League. Een dag later keerde de bondscoach dus terug bij de Alkmaarders. “We hadden het over zijn tijd bij Barcelona, maar ook over zijn gezondheid”, zegt Jansen in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hij was in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht.”

“Hij zei onder de indruk te zijn geweest van vooral de eerste helft”, aldus de trainer van AZ, die nóg een compliment kreeg van de bondscoach. “Ronald vindt het bijzonder hoe we het doen als club en dat we internationaal zo goed presteren met jonge spelers.” Koeman sprak naast Jansen dus ook met Martins Indi, Clasie en Reijnders. Laatstgenoemde wacht nog altijd op zijn debuut in de definitieve selectie van Oranje.

Reijnders is bezig aan een uitstekend seizoen bij AZ en wordt veelvuldig in verband gebracht met een transfer. Ajax zou de middenvelder in de gaten houden, terwijl eerder al bekend werd dat Napoli, Bologna en Fiorentina voor hem op de tribune zaten tijdens het uitduel met Lazio (1-2 winst) in maart. Reijnders was dit seizoen tot dusver goed voor zes doelpunten en negen assists in 47 wedstrijden. Zijn contract in Alkmaar loopt tot medio 2027.