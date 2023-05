Beukema treft zijn favoriete Engelse ploeg: ‘Hun clublied ken ik uit mijn hoofd’

Donderdag, 11 mei 2023 om 17:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:39

De wedstrijd van AZ tegen West Ham United van donderdagavond is speciaal voor Sam Beukema. De 24-jarige verdediger van de Alkmaarders is sinds jongs af aan fan van the Hammers en kijkt daarom uit naar de ontmoeting in de halve finale van de Conference League. Beukema blikt in gesprek met Voetbal International vooruit op het duel in het London Stadium.

De verdediger ging op jonge leeftijd samen met zijn vader naar een wedstrijd van West Ham op Upton Park. “Een onvergetelijke ervaring”, herinnert Beukema zich nog. “Sindsdien is West Ham mijn favoriete Engelse club. Ik ben de Green Street Hooligans-films gaan bekijken, die zijn gebaseerd op hun harde supporterskern. Hun clublied ken ik uit mijn hoofd. Dus om meerdere redenen moet dit de mooiste wedstrijd uit mijn carrière tot nu toe worden.”

De verdediger van AZ kampte dit seizoen met een zware knieblessure, maar keerde nadat hij weer fit was vrijwel direct terug in de basis. Zijn vervanger Wouter Goes deed het tijdens de absentie van Beukema uitstekend. “Garanties heb je natuurlijk nooit”, reageert laatstgenoemde op zijn terugkeer in de basis. “Zeker niet als je vervanger het zo goed invult. Goes heeft het top gedaan, al waren het veel wedstrijden voor hem in korte tijd, inclusief Europese duels. Heel knap hoe hij heeft gepresteerd in die periode.”

Beukema volgt West Ham nog altijd op de voet en weet daarom wat hij kan verwachten donderdagavond. “We zullen top moeten zijn, ook op het gebied van mentaliteit en zelfvertrouwen. Het wordt een behoorlijke kluif, maar ik denk dat er kansen voor ons liggen. We hebben er ongelooflijk veel zin in. Ook voor mij persoonlijk komt deze extra bijzondere wedstrijd op een mooi moment. Sinds enkele weken heb ik het gevoel dat ik weer de oude ben. Mijn knie voelt steeds beter en ik ben teruggegaan naar de basis van mijn spel.”