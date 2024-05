Betaald voetbalclubs stemmen unaniem in: kunstgras verdwijnt snel uit Eredivisie

Betaaldvoetbalclubs hebben unaniem ingestemd met een nieuwe regel. Met ingang van het seizoen 2025/26 zal geen enkele Eredivisie-club meer op kunstgras spelen. Dat maakt de competitieorganisator dinsdagmiddag bekend.

Over twee jaar spelen alle teams op het hoogste niveau dus op natuurgas, of op een hybrideveld. Clubs krijgen van de competitieorganisator een vergoeding om af te stappen van het goedkopere kunstgrasveld, om zo het neerleggen van een natuurgrasveld te stimuleren.

Op dit moment is Excelsior de enige Eredivisie-ploeg die op kunstgras speelt. Het is de vraag of de Kralingers in het seizoen 2025/26 ook nog op het hoogste niveau spelen, daar hen nu de play-offsfinale met NAC Breda wacht.

Mochten de Bredanaren die finale winnend besluiten, speelt elke ploeg in de Eredivisie volgend jaar dus op natuurgras.

Heracles Almelo speelde dit seizoen ook nog op de kunstgrasondergrond, maar vorige week dinsdag, op 21 mei, werd dat veld uit de grond getrokken. De Almeloërs spelen vanaf komend seizoen zodoende op een hybrideveld, bestaande uit 93% gras.

Hetzelfde geldt voor Keuken Kampioen Divisie-club SC Cambuur. De Leeuwarders verkassen na de zomer naar een nieuw stadion, waar ook een hybride grasmat wordt neergelegd voor komend seizoen.

Het dit seizoen uit de Eredivisie gedegradeerde FC Volendam speelt in het Kras Stadion ook nog op kunstgras. Ook FC Emmen, door NAC uitgeschakeld in de play-offs, voetbalt op kunstgras, net als FC Eindhoven, FC Den Bosch, Helmond Sport, Jong AZ, MVV Maastricht, Telstar en TOP Oss.

