Bestuursleden Ajax stappen op vanwege beloning RvC: ‘Betreuren het uitermate’

Vrijdag, 21 april 2023 om 13:14 • Jordi Tomasowa

Het plan om de Raad van Commissarissen van Ajax financieel te belonen, heeft geleid tot het vertrek van bestuursraadleden Ruud Haarms en Mike Harman. Dat meldt De Telegraaf. Het is de bedoeling dat voorzitter Pier Eringa en voetbalcommissaris Jan van Halst dan 50.000 euro bruto gaan verdienen. De commissarissen Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick zouden allen 35.000 euro ontvangen.

Bestuursraadsvoorzitter Frank Eijken laat in een ‘verenigingsupdate’ weten te betreuren dat Haarms en Harman hun besluit juist op dit moment hebben genomen. Hun beslissing wordt desondanks wel gerespecteerd. De namen van het tweetal zijn al van de website van Ajax gehaald.

Eerder deze week sprak erelid Arie van Os al zijn verbazing in De Telegraaf uit over het plan om de Raad van Commissarissen van Ajax financieel te belonen. De voormalig penningmeester noemde het ‘ronduit belachelijk’. "Dit past wat mij betreft precies in de chaos van de afgelopen weken. Elke dag als ik de krant open sla, laat ik me weer verrassen.”

Van Os deed een dringende oproep aan de Vereniging Ajax om het plan tegen te houden. De vereniging AFC Ajax telt ruim zevenhonderd leden met stemrecht en bezit 73 procent van de aandelen van de club, waardoor de vereniging het plan door de Buitengewone Algemene Vergadering kan loodsen. Volgens De Telegraaf waren Haarms en Hartman fel tegen het plan, omdat de commissarissen met hun partner al geregeld bij Europese wedstrijden in de watten worden gelegd. De andere bestuursleden - Wendy Nagel, Marc Stuut, Sander Mallie en Eijken - zijn wel voorstander van het beloningsbeleid.

Eijken geeft aan te weten dat de beloning gevoelig ligt en breekt met de traditie van vrijwilligheid. “Anno 2023 is een commissariaat bij een beursgenoteerd bedrijf alleen allang geen vrijwilligersbaan meer. En dat geldt zeker bij Ajax waar verantwoordelijkheid, tijdbesteding en mogelijke reputatieschade een rol van betekenis spelen. Bij dit beloningsbeleid past een onafhankelijke en kritische raad van commissarissen waar wij als bestuursraad de vrijwel vernieuwde rvc mede nauwkeurig op zullen toetsen.”

De Telegraaf schrijft tot slot dat er ‘door een aantal coryfeeën’ een voorstel in de maak is om de bestuursraad te dwingen op de BAVA van 26 mei toch tegen de beloning te laten stemmen. Mocht dit op de bestuursraadvergadering van 24 mei worden aangenomen, dan moet Eijken twee dagen later Mosman, Van Oevelen, Schlick, Eringa en Van Halst alsnog teleurstellen.