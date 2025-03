Beste wintertransfer van de Eredivisie? 'Een schot in de roos gebleken'

Maarten Wijffels is onder de indruk van Feyenoord-middenvelder Jakub Moder. Dat zegt de journalist in de AD Voetbal podcast van maandag. Volgens Wijffels is de wintertransfer van Moder een schot in de roos gebleken.

Feyenoord betaalde afgelopen winter slechts 1,5 miljoen euro om Moder over te nemen van Brighton & Hove Albion. In Engeland beschikte de Poolse middenvelder over een aflopend contract.

Inmiddels staat de teller op elf officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin Moder twee keer trefzeker was. Tegen Go Ahead Eagles (3-2 winst) maakte de 33-voudig international zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Wijffels is inmiddels overtuigd. “Die aankoop is een schot in de roos gebleken. Complimenten voor Feyenoord, want het is echt een uitstekende speler.”

“Dat zag je al meteen toen hij in de Klassieker speelde. Agressief op de bal, goed oog voor positie”, aldus Wijffels, die een extra kwaliteit ziet bij Moder. “Hij neemt nu al de penalty’s!”

Moder ligt bij Feyenoord vast tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 10 miljoen euro.

Tijdens een persconferentie in Polen liet Moder onlangs weten erg gelukkig te zijn. “Bij Feyenoord ben ik weer tot leven gekomen. Alles is hier geweldig. Zowel op sportief vlak als privé bloei ik helemaal op.”