Besluit van Premier League omtrent Ten Hag leidt tot verbazing bij United-fans

Donderdag, 18 mei 2023 om 15:30 • Noel Korteweg

De Premier League heeft de genomineerde managers voor de uitverkiezing van Manager van het Seizoen bekendgemaakt en supporters zijn verbaasd dat Erik ten Hag daarbij ontbreekt. De 53-jarige oefenmeester van Manchester United heeft een goed jaar achter de rug, maar ziet dat supporters kunnen stemmen op Mikel Arteta, Roberto De Zerbi, Unai Emery, Josep Guardiola, Eddie Howe of Marco Silva. Supporters van the Red Devils reageren vol onbegrip op Twitter.

Ten Hag kwam vorig jaar zomer met hoge verwachtingen binnen bij United, dat onder Ole Gunnar Solskjaer en interim-manager Ralf Rangnick een rampseizoen had beleefd. De Nederlandse manager zette het team na een stroeve start naar zijn hand en bereikte de kwartfinale van de Europa League en finale van de FA Cup, waarin Manchester City de tegenstander is. Ten Hag pakte daarnaast de eerste prijs van United sinds 2017 door beslag te leggen op de EFL Cup. Met nog drie competitieduels te gaan heeft de ploeg een Champions League-ticket ook nog altijd in eigen hand.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het besluit van de Premier League om Ten Hag niet te nomineren voor de uitverkiezing van Manager van het Seizoen leidt dan ook tot verbazing bij de supporters van United. Onder hen ook Mark Goldbridge, de presentator van The United Stand; met miljoenen volgers een van de grootste supportersplatforms ter wereld. “Ten Hag heeft dit seizoen golf gespeeld, denk ik”, aldus Goldbridge, voordat hij aan een opsomming begint. “Hij begon met de slechtste United-selectie in de Premier League-geschiedenis, bereikte twee nationale bekerfinales, staat in de top vier en Wout Weghorst was drie maanden lang zijn enige fitte spits.”

Ten Hag boekte tot dusver 39 overwinningen in 58 wedstrijden met de Engelsen. Daarnaast werd er acht keer gelijkgespeeld en elf keer verloren. Marcus Rashford is op zijn beurt genomineerd voor de uitverkiezing van Speler van het Seizoen in Engeland. De 25-jarige aanvaller is onder Ten Hag aan het seizoen van zijn leven bezig bij United en was tot dusver goed voor 29 doelpunten en elf assists in 53 wedstrijden. De andere genomineerden zijn Kevin De Bruyne. Erling Braut Haaland, Harry Kane, Martin Ødegaard, Bukayo Saka en Kieran Trippier.