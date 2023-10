Besiktas weet ook derde wedstrijd niet te winnen en staat troosteloos onderaan

Donderdag, 26 oktober 2023 om 22:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 07:19

Besiktas heeft in Noorwegen een pijnlijke nederlaag geleden tegen FK Bodø/Glimt. De Zwarte Adelaars verloren door treffers van Albert Grønbaek, Faris Moumbagna en Ulrik Saltnes met 3-1. Door de nederlaag heeft Besiktas slechts één punt verzameld uit zijn eerste drie duels in de Conference League. Eerder op de avond deed Club Brugge al uitstekende zaken in Groep D door FC Lugano te verslaan (1-3). De Belgen leiden de groep met zeven punten, gevolgd door Bodø (vier punten), Lugano (vier) en Besiktas (één).

Bij Besiktas koos trainer Burak Yilmaz voor een 4-2-3-1-formatie met Vincent Aboubakar als diepste spits. Achter de Kameroener stonden Rachid Ghezzal, Alex Oxlade-Chamberlain en Milot Rashica opgesteld. Tegenvaller voor Yilmaz was het ontbreken van onder meer de geblesseerden Eric Bailly en Salih Uçan en de geschorste Valentin Rosier.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beide ploegen kregen mogelijkheden in de openingsfase. Zo schoot Sondre Sørli naast, werd een poging van Rashica geblokt en en deed Grønbaek zijn poging naast belanden. Ook Oxlade-Chamberlain kreeg een goede kans. De Engelsman kreeg zijn poging wél op doel, maar Nikita Haikin redde bekwaam.

Halverwege de eerste helft kwam ook Aboubakar dichtbij. De Kameroener ontdeed zich van enkele verdedigers en moest toezien hoe Haikin knap redding bracht. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Een poging van Sørli werd niet goed verwerkt door Mert Günok, waardoor de rebound een prooi voor Grønbaek was: 1-0. In het restant van de eerste helft werden beide ploegen dreigend, maar gescoord werd er niet meer.

Dat was na rust wel het geval. Nadat Rashica aan de ene kant de paal raakte en Amahi Pellegrino hetzelfde overkwam aan de andere kant, maakte Moumbagna er 2-0 van. De Kameroener schoot vanaf randje zestien met links prima binnen in de verre hoek.

Nino Zugelj leek na iets meer dan een uur spelen zelfs voor de derde Noorse treffer te tekenen. De Sloveen deed de bal middels een fraai stiftje in het net belanden, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Besiktas probeerde het uiteraard nog wel, maar het was niet de avond van de Turken. Zo kopte Aboubakar in de handen van Haikin en leverde ook de entree van Ante Rebic, die Ghezzal verving, niets op.

Besiktas kreeg overigens nog wel mogelijkheden. Zo schoot Onur Bulut naast en zagen Aboubakar en Rebic hun pogingen over gaan. Aan de andere kant strooide Saltnes nog wat extra zout in de wonden, door optimaal te profiteren van zwak verdedigen bij de bezoekers. Besiktas kwam in blessuretijd nog wel op het scorebord dankzij een eigen treffer van Brede Moe.