Besiktas stelt opnieuw teleur en kan ook na rode kaart ex-AZ'er niet scoren

Besiktas heeft andermaal een teleurstellend resultaat geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Fernando Santos stond bijna een helft met een man meer op het veld tegen Adana Demirspor, maar kwam desondanks niet tot scoren: 0-0. Een nieuwe domper voor de club, die in de vorige speelronde kansloos verloor van Pendikspor (4-0). Besiktas staat vierde, al kan nummer drie Trabzonspor het gat naar vier punten vergroten bij een zege.

Besiktas, met onder meer voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica in de basis, kreeg tegen Adana na een klein half uur de kans om de voorsprong te grijpen. Semih Kiliçsoy zag zijn kopbal net langs de voor hem verkeerde kant van de rechterpaal vliegen. Rashica (schot naast) kwam eveneens dichtbij en op slag van rust miste ook Cenk Tosun een kans. Hij zag Shahrudin Mahammadaliyev redding brengen.

Vlak na rust kreeg Besiktas een flinke boost na een rode kaart voor ex-AZ'er Yusuf Barasi, die weinig verkeerd leek te doen in een duel met Demir Tikmaz maar toch moest gaan douchen. Besiktas had bijna een helft om de score te openen, maar slaagde daar ondanks kansen voor onder meer Ante Rebic en Jackson Muleka niet in: 0-0.

