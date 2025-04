Besiktas heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer verloor in eigen huis de stadsderby van Basaksehir. Besiktas staat nog altijd vierde, maar loopt flinke schade op in de strijd om plek drie, goed voor voorronde Europa League. Plek vier zou slechts voorronde Conference League opleveren.

Bijzonderheden:

Doelpunten vielen er niet in de eerste helft, toch kreeg Besiktas een tegenvaller te verwerken. Ernest Muci moest na een klein half uur geblesseerd van het het veld, en werd afgelost door João Mario.

In de tweede helft werd er wel gescoord, al zou de nul voor Besiktas de hele wedstrijd op het scorebord blijven staan. Yusuf Sari groeide uit tot man van de wedstrijd. De Turkse rechtsbuiten sneed naar binnen en zag zijn ietwat aangeraakte schot binnenvallen: 0-1.

Zijn tweede treffer, een kwartier voor tijd, was een stuk fraaier. Sari ging achter de bal staan bij een vrije trap en krulde over de muur heen schitterend raak in de verre hoek: 0-2.