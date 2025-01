Besiktas lijkt nieuwe trainer binnen te hebben, bijna 2 maanden na ontslag Van Bronckhorst

Ole Gunnar Solskjaer gaat zijn trainerscarrière op korte termijn hervatten. De Noor treedt in de voetsporen van Giovanni van Bronckhorst en wordt de nieuwe trainer van Besiktas, meldt onder meer Fabrizio Romano donderdagavond.

Samen met zaakwaarnemer Jim Solbakken pakt Solskjaer vrijdag het vliegtuig richting Istanbul, waar een contract tot medio 2026 klaarligt voor de oud-spits van onder meer Manchester United, de club die hij ook als trainer enkele jaren diende.

De verwachting is dat Solskjaer zaterdag op de tribune zal zitten, wanneer Besiktas in eigen huis speelt tegen Samsunspor. Aanstaande woensdag in de Europa League tegen Athletic Club zal Solskjaer dan voor het eerst in de dug-out zitten.

Daarmee komt er een einde aan de clubloze periode van Solskjaer (51). De Noor stond tussen december 2018 en november 2021 aan het roer bij Manchester United. De keuzeheer uit Noorwegen loodste the Red Devils in mei 2021 naar de finale van de Europa League, die na strafschoppen verloren ging tegen Villarreal. Een halfjaar later moest Solskjaer zijn biezen pakken.

Solskjaer was als hoofdtrainer tevens verbonden aan Cardiff City en Molde FK. Bij de Noorse topclub werkte hij enige tijd samen met Erling Haaland, die hij onder de aandacht bracht bij Manchester United. Een verhuizing naar Old Trafford kwam er nooit van en Haaland kwam via Borussia Dortmund terecht bij Manchester City.

De door Besiktas begeerde Solskjaer werd in een eerder stadium gelinkt aan Leicester City, waar Ruud van Nistelrooij nu de scepter zwaait. West Ham United werd eveneens in verband gebracht met de Noorse coach. Graham Potter is echter de nieuwe manager van de Londense club.

Aan Solskjaer de taak om Besiktas uit het slop te trekken na het ontslag van Van Bronckhorst eind november. De Turkse topclub staat teleurstellende zesde, ver achter titelkandidaten Galatasaray en Fenerbahçe. Besiktas tankte vorige week vertrouwen met een 2-1 overwinning op laagvlieger Bodrum.