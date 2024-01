Besiktas laat Van Bronckhorst links liggen en kiest voor ervaren Portugees

Giovanni van Bronckhorst wordt niet de nieuwe trainer van Besiktas. De voormalig trainer van Feyenoord leek hard op weg om aan de slag te gaan in Istanbul, maar de Turkse topclub heeft anders besloten. Fernando Santos, EK-winnaar met Portugal in 2016, is de nieuwe eindverantwoordelijke.

Lange tijd leek het erop dat Van Bronckhorst aan de slag zou gaan Besiktas, dat zelf al een akkoord had bereikt met de oefenmeester. Het enige obstakel was Jan Paul van Gastel. De trainer van NAC Breda zou de assistent van Van Bronckhorst moeten worden, maar de Brabanders wilden hem niet laten gaan.

Van Bronckhorst stond klaar om de uitdaging aan te gaan, maar stelde als voorwaarde dat Van Gastel zijn rechterhand zou moeten worden. Besiktas probeerde het diverse malen bij NAC, dat echter voet bij stuk hield.

Uiteindelijk besloot NAC het contact te verbreken, waardoor Besiktas afhaakte. Welke invloed het afketsen van de overgang van Van Gastel op een dienstverband van Van Bronckhorst bij de Turkse club zou hebben, was toen nog onbekend.

Nu blijkt dat Besiktas is doorgeschakeld naar Santos. De 69-jarige Portugees moet betere tijden zien te brengen bij Besiktas, dat een teleurstellend seizoen kent. In de Conference League eindigede de ploeg ternauwernood derde met vier punten. in de Süper Lig bivakkeert de ploeg op de zesde plaats.

Santos was voor het laatst actief als bondscoach van Polen. Een groot succes werd dat niet. De EK-kwalificatiecampagne verliep bijzonder moeizaam, wat hem zijn baan kostte. In afgelopen jaren was Santos beduidend succesvoller.

Het hoogtepunt was in 2016, toen hij als bondscoach van Portugal het goud greep op het EK 2016 in Frankrijk. Daarvoor was hij werkzaam als trainer van onder meer Benfica, Sporting Portugal en FC Porto.

