Besiktas komt na dramatische penalty van Aboubakar met de schrik vrij

Maandag, 14 augustus 2023 om 21:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

Besiktas is maandag bij zijn opening van het seizoen in de Süper Lig met de schrik vrijgekomen. De topclub dreigde tegen Karagümrük na een dramatische penalty van Vincent Aboubakar tegen puntenverlies aan te lopen, maar Gedson Fernandes bevrijdde de bezoekers met een treffer in minuut 85: 0-1.

Bijzonderheden:

Na een tamme eerste helft met weinig kansen kreeg Besiktas vlak na rust een penalty. Aboubakar werd daarbij op de voet getrapt en ging vervolgens zelf achter de bal staan. De Kameroener probeerde doelman Matias Dituro met een soort hupje een kant op te dwingen, maar de keeper bleef staan en pakte het rollertje van Aboubakar moeiteloos. De spits kwam in de 65ste minuut opnieuw dicht bij een goal. Ditmaal kopte de aanvaller op de paal. De bevrijdende treffer viel vijf minuten voor tijd. Onur Bulut legde de bal met het hoofd terug naar de rand van het strafschopgebied, waar Gedson Fernandes klaar stond om binnen te schieten: 0-1.

Aboubakar da Serdar Dursun tarzi denemis ve kaçirmis. Teknik direktör olsam hemen oyundan alirim, laubalilige gelemem pic.twitter.com/t8Ax6PbvL6 — Çagatay¹?°7 (@jaqatay) August 14, 2023

Karagümrük - Besiktas 0-1

48' gemiste penalty Vincent Aboubakar (Besiktas)

85' 0-1 Gedson Fernandes (assist: Onur Bulut)